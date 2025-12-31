Marchas HOY 31 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 31 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

04:00 Horas. ‘Mexicas en Bici’ rodarán del Parque de los Cocodrilos, en Granate s/n, Col. Estrella con destino al Cerro de la Estrella, en Camino Cerro de la Estrella s/n, Parque Nacional Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa.

Tlalpan

07:00 Horas. La ‘Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)’ rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, en Carretera Picacho Ajusco KM 25.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

