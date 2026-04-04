Marchas HOY 4 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 4 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 6 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Venustiano Carranza

09:00 Horas. El Frente Unido Autista de México marchará del Parque Aguascalientes, en Penitenciaria y Ferrocarril Interoceánico, Col. Penitenciaria, alcaldía Venustiano Carranza con destino al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México en Sastrería No. 20, Col. 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza.

Miguel Hidalgo

12:00 Horas. El Movimiento Cristiano en México marchará de Av. Paseo de la Reforma y Calzada Mahatma Gandhi, Col. Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino al Ángel de la Independencia.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas. El Colectivo ‘La Comuna 4:20’ se concentrará en el Parque ‘Francisco Primo de Verdad y Ramos’ en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

07:00 Horas. Biciorientados rodarán de Av. Canal de Tezontle No. 1520, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado con destino a la Ciclopista, en Ferrocarril de Cuernavaca sin número, colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ