Marchas CDMX Hoy, Domingo 5 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 5 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan cinco concentraciones, tres rodadas ciclistas, una rodada en patines y 24 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

10:00 Horas. La Colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel” se reunirá en el Parque Bicentenario para realizar un “anticoncierto” y exigir justicia por un fotoperiodista, así como mejores condiciones laborales.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en la Glorieta Simón Bolívar para realizar el evento político-cultural “La Bocina del Dub”.

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12:00 Horas. El Colectivo “Plataforma 4:20” se concentrará en el Monumento a la Madre para realizar actividades político-culturales y colocar una mesa informativa sobre la regulación del cannabis.

Iztapalapa

08:30 Horas. El Colectivo “Marihuana Oriente” se reunirá en el Volcán Tecuauhtzin, alcaldía Iztapalapa, para realizar una caminata en el marco del Festival Cannábico de Oriente 2026 y visibilizar a personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Rodadas ciclistas

07:30 Horas. “Colibrí es CDMX” rodarán del Planetario “Ingeniero Joaquín Gallo” con destino a la Feria Nacional de la Nieve, en Santiago Tulyehualco.

17:00 Horas. “Ciclistas Pachecos CDMX” rodarán del estudio “Hija de Ganya 420”, colonia Guerrero, con destino al Bosque de Chapultepec.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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