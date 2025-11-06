Marchas HOY 6 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 6 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:30 Horas. El Colectivo por una Mejor Movilidad en la Ciudad de México y el Área Metropolitana marchará del Monumento a la Madre con destino a la Secretaría de Movilidad.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Confederación de Estudiantes de México se reunirán en la Secretaría de Gobernación.

Realizarán una conferencia de prensa con el fin de dar a conocer un posicionamiento por parte de estudiantes normalistas y universitarios, en relación con los hechos de violencia en el estado de Michoacán.

Gustavo A. Madero

13:00 Horas. La Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo se concentrará en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, en una asamblea para tratar el cumplimiento del pliego petitorio presentado a las autoridades escolares.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

