Marchas HOY 9 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 9 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Álvaro Obregón

Familiares y amigos de víctima de feminicidio se reunirán en:

07:00 Horas. Juzgados de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación , en Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

, en Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. 11:00 Horas. Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación en Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

14:00 Horas. Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Poetas LGBTTTIQ+ se reunirán en:

16:00 Horas. Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Coyoacán y Benito Juárez

21:00 Horas. Ciclistas rodarán de:

Centro de Acopio La Virgen Oficial , en Av. de El Parque, Col. Avante, alcaldía Coyoacán.

, en Av. de El Parque, Col. Avante, alcaldía Coyoacán. Foro Hermanos Soler , en Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

, en Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Con destino al Kiosco Morisco, Col. Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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