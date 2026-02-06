Margarito y su Casa Rodante: Así Sobrevive Adulto Mayor en Calles de la Roma y Condesa, CDMX

El señor Margarito Valentín López, todos los días sorprende a los vecinos de colonias, como la Roma y Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), al arrastrar con una cuerda en sus hombros, sus muletas y solo su pierna izquierda, lo que él llama: su casa rodante.

Esta es mi casa, exactamente, tengo mis cobijas, mi ropa, cajas, mi cama individual…Me quedo en partes diferentes, mañana me voy a otro lado, la Condesa, Roma, San Miguel Chapultepec, luego me voy a la Nápoles, la Narvarte.

Margarito nació en Toluca hace 60 años en una familia humilde, su padre fue carpintero y murió en 1969 en un accidente cuando él tenía tres años, tuvo 3 hermanos de quienes no sabe nada y su madre falleció en 2025.

Durante años fue albañil, pero tras caer en el alcoholismo, desde 1993 vive en la calle.

Carmen Uribe, habitante colonia Condesa, destacó la fortaleza y fuerza de voluntad del señor Margarito.

Merece apoyo definitivamente, porqué es un hombre bastante grande, muy deteriorado y con una fuerza de voluntad por seguir viviendo, que me impresiona.

Desde hace 12 años, Margarito no bebe y ahora se gana la vida lavando coches.

Ya tengo mis clientes para lavar carros, nada más los voy a ver y les digo, ya llegó el agua y cuántos vamos a lavar”.

Noticia relacionada: Temblor en México Hoy 6 de Febrero 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

Así sobrevive el señor Margarito Valentín con su casa rodante

Orgulloso y con una sonrisa mostró cómo, con una venda vieja atada a su cuello y el otro extremo a su pierna con 4 fracturas por un atropellamiento, se auxilia para levantarse.

Para jalar esta pierna, para hacer el movimiento, para levantarme…hago esto. Para poderme levantar hago esto”.

Después, con otra sonrisa, mostró en su remolque, su cama individual.

Bajo esta y me meto pa'dentro… Sí, esa es mi cama.

Margarito conserva la esperanza de recibir apoyo. “Espero qué si algún día me llegan a ayudar, también es con trabajo”.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar