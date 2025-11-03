Más de Mil Motos, al Corralón: Saldo por Rodadas del Terror y Día de Muertos 2025 en CDMX
N+
Este es el saldo de las Rodadas del Terror y Día de Muertos 2025, que se realizaron del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025
COMPARTE:
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó hoy, 3 de noviembre de 2025, que más de mil motos fueron remitidas a depósitos vehiculares del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, durante las llamadas Rodadas del Terror y Día de Muertos, en la Ciudad de México (CDMX).
Noticia relacionada: Aumentan 65% las Detenciones por Extorsión en CDMX, Informa Pablo Vázquez, Titular de la SSC
Seguridad en rodadas del terror y Día de Muertos
Mediante redes sociales, el secretario Pablo Vázquez detalló que dichos operativos por las Rodadas del Terror y Día de Muertos 2025, se realizaron para garantizar la seguridad de los participantes en las rodadas, la de los automovilistas y peatones, además de hacer respetar el Reglamento de Tránsito.
Resultado de los despliegues operativos y de seguridad con motivo de las concentraciones de motociclistas en distintas alcaldías de nuestra #CiudadDeMéxico, entre el 31 de octubre y el 02 de noviembre, compañeros de #Tránsito de la @SSC_CDMX remitieron diferentes depósitos vehiculares a mil 50 motocicletas.
Resultado de los despliegues operativos y de seguridad con motivo de las concentraciones de motociclistas en distintas alcaldías de nuestra #CiudadDeMéxico, entre el 31 de octubre y el 02 de noviembre, compañeros de #Tránsito de la @SSC_CDMX remitieron a diferentes depósitos… pic.twitter.com/a25U9wHP8u— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 3, 2025
El secretario indicó que seguirán trabajando con operativos coordinados y con la colaboración de los Centros de Comando y Control C2 y C5, para garantizar la libre circulación en calles y avenidas, y evitar incidentes de tránsito.
Historias recomendadas:
- Carlos Manzo, Séptimo Alcalde Asesinado en Michoacán: Así Fueron sus Polémicas Declaraciones
- ¿El Día de Acción de Gracias 2025 se Celebra en México? Así se festeja el Thanksgiving
- Los Beneficios del Atole, una Bebida de Origen Prehispánico de Alto Valor Nutritivo
Con información de N+
Rar