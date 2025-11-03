Más de Mil Motos, al Corralón: Saldo por Rodadas del Terror y Día de Muertos 2025 en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó hoy, 3 de noviembre de 2025, que más de mil motos fueron remitidas a depósitos vehiculares del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, durante las llamadas Rodadas del Terror y Día de Muertos, en la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Aumentan 65% las Detenciones por Extorsión en CDMX, Informa Pablo Vázquez, Titular de la SSC

Seguridad en rodadas del terror y Día de Muertos

Mediante redes sociales, el secretario Pablo Vázquez detalló que dichos operativos por las Rodadas del Terror y Día de Muertos 2025, se realizaron para garantizar la seguridad de los participantes en las rodadas, la de los automovilistas y peatones, además de hacer respetar el Reglamento de Tránsito.

Resultado de los despliegues operativos y de seguridad con motivo de las concentraciones de motociclistas en distintas alcaldías de nuestra #CiudadDeMéxico, entre el 31 de octubre y el 02 de noviembre, compañeros de #Tránsito de la @‌SSC_CDMX remitieron diferentes depósitos vehiculares a mil 50 motocicletas.

Resultado de los despliegues operativos y de seguridad con motivo de las concentraciones de motociclistas en distintas alcaldías de nuestra #CiudadDeMéxico, entre el 31 de octubre y el 02 de noviembre, compañeros de #Tránsito de la @SSC_CDMX remitieron a diferentes depósitos… pic.twitter.com/a25U9wHP8u — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 3, 2025

El secretario indicó que seguirán trabajando con operativos coordinados y con la colaboración de los Centros de Comando y Control C2 y ‌C5, para garantizar la libre circulación en calles y avenidas, y evitar incidentes de tránsito.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar