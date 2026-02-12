Mayor Afluencia de Personas en Tercer Día de Jornada de Vacunación contra Sarampión en CDMX

Con mayor afluencia de personas y mayores tiempos de espera transcurrió el tercer día de la Jornada de Vacunación contra el sarampión, en la Ciudad de México.

Jazmín Astrid de 29 años, comerciante de la alcaldía Venustiano Carranza, indicó:

La verdad si me dio un poco de pánico, entonces me informé rápido donde estaban aplicando las vacunas, así qué, rápido vine para acá. Llegué aproximadamente a las 9 de la mañana, sí se tienen que esperar, tienen que ser pacientes, pero pues si… sí se logra

Al respecto el Dr. Luis Miguel Robles González, director de la Jurisdicción Sanitaria de Venustiano Carranza, en la CDMX, señaló:

Esta respuesta ha sido excelente, creo que la conciencia de la población, se deriva también de las experiencias que tuvimos con las vacunas contra el COVID

Horas de espera

En promedio, en algunos de los puntos de vacunación, tras dos horas de espera haciendo fila, la aplicación de la vacuna dura apenas unos segundos.

Autoridades sanitarias señalaron qué hacer ante la duda de estar o no vacunados.

Como lo explica el Dr. Luis Miguel Robles González:

Es una pregunta que se hacen muchos, en aquellas personas que tengan entre 10 y 49 años y que no recuerden, si le aplicaron o no la vacuna en su infancia, por favor, vengan a vacunarse

Igual que cuando eran pequeñas, doña Lilia y su esposo llegaron con sus hijas Tamara y María Fernanda hasta el parque Emilio Carranza en la alcaldía Venustiano Carranza para que las vacunaran.

María Fernanda de 28 años, asegura que acudieron por un refuerzo:

Desde chiquita me pusieron todas las vacunas, que se requerían y aun así venimos por un refuerzo, para prevenir

Lilia, mamá de María Fernanda y Tamara, explicó:

Todas sus vacunas las tienen desde que me decían, hay campaña, corría con mis chamacas a la vacuna

Tamara de 24 años, hija de la señora Lilia precisa:

Creo que nunca está de más cuidarse un poquito más

Inmunidad

También hubo mayores de 50 años, quienes no fueron vacunados.

“Todos aquellos que tenemos más de 50 años, ya tuvimos en algún momento dado, contacto con el virus”, indicó el Dr. Luis Miguel Robles González.

Aseguró que ese sector de la población tiene “inmunidad natural”.

No tengamos preocupación, pueden tener la seguridad de que ustedes tienen la mejor vacuna, porque esa fue una inmunidad natural

En el módulo de vacunación con horario extendido instalado en el Parque de Los Venados en la alcaldía Benito Juárez, la demanda de vacunas provocó filas de hasta 400 personas que se extendieron hasta la noche.

Con información de Francisco Santa Anna

LECQ