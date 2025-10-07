Mega Bloqueo de Comerciantes Hoy: Zona Afectada por Protesta de la ANPEC

Este martes, 7 de octubre de 2025, hay un mega bloqueo de comerciantes asociados a la la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te decimos cuáles serán las zonas afectadas.

Los comerciantes de la ANPEC protestan en rechazo al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros, debido al impacto que este incremento tendrá en los precios de productos como los refrescos, lo que consideran que afectará directamente a los consumidores y a los comerciantes que distribuyen estos productos a partir del próximo año.

Mediante redes sociales, la ANPEC explicó que el aumento al IEPS no solo afecta al comercio formal, también:

A miles de mujeres que fungen como jefas de familia.

Castiga al consumo popular y disminuye la venta.

Crece la informalidad e inseguridad.

Zonas afectadas por protesta de comerciantes

Los comerciantes se reunieron hoy a las 10:00 de la mañana en la Cámara de Diputados, ubicada en Av. H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

No se descarta que realicen un plantón indefinido al exterior del recinto legislativo, con el fin de exigir el cumplimiento de sus demandas.

