Megamarcha Transportistas y Comerciantes CDMX: Ruta y Calles Afectadas Este 29 de Octubre 2025

Transportistas y comerciantes realizarán este miércoles 29 de octubre de 2025 dos megamarchas, una matutina y una vespertina, en exigencia a diferentes demandas de estos sectores productivos.

Si bien ambas tendrán el mismo destino, el corazón de la Ciudad de México, estas partirán desde diferentes puntos de la capital y municipios aledaños del Estado de México.

Megamarcha matutina: ¿Quién la organiza?

Comerciantes y transportistas procedentes del Estado de México convocaron a una megamarcha pacífica la mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025 con rumbo al corazón de la Ciudad de México.

Lo anterior, con propósito de exigir un alto a lo que llaman "actos de persecución y hostigamiento" por parte de la Fiscalía del Estado de México en contra de los integrantes de este sector productivo.

En un comunicado, los comerciantes y transportistas mexiquenses acusaron ser víctimas de supuestas imputaciones arbitrarias, por lo que exigieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades estatales y federales.

"Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que escuche nuestra voz, atienda nuestras demandas y se instruyan las acciones necesarias", demandaron.

¿Cuál es la ruta y horario de la megamarcha de comerciantes y transportistas?

La movilización está programada para dar inicio este miércoles a las 9:00 horas, partiendo simultáneamente desde los siguientes puntos:

Caseta México-Pachuca

Caseta México-Querétaro

Aurrera Koblenz, Cuautitlán Izcalli

Plaza Centura, Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México-Puebla

Caseta México-Toluca

Comercial Mexicana López Portillo

El destino será Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo federal. "La marcha se realizará de forma organizada y pacífica, priorizando el orden, el respeto y la seguridad", aclararon.

Megamarcha vespertina: ¿Cuál es la ruta y a qué hora empieza?

Adicionalmente, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) planea una megamarcha pacífica a las 14:00 horas desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.

Por esta movilización se tienen contemplados los siguientes cierres complementarios:

Acceso al Zócalo cerrado desde las 17:00 horas.

Cierres intermitentes en Eje 1 Norte (Rayón) y Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier) para desvío de tránsito.

Estaciones de Metro Hidalgo, Juárez, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan y Pino Suárez podrían permanecer cerradas temporalmente.

De esta forma, este miércoles se proyecta como un día de movilidad crítica en toda la Ciudad de México. Por lo que, según las autoridades, la mejor medida de mitigación será "planificar, anticipar y evitar desplazamientos innecesarios" hacia zonas centrales o de conexión.

