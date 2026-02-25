Megamarcha de Trabajadores Hoy: Zona Afectada por Bloqueo en CDMX el 25 de Febrero 2026

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, se prevé una megamarcha de trabajadores en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo, quienes con la Jornada de lucha “Basificación y plenos derechos laborales”, exigen:

Una audiencia con la jefa de Gobierno para solicitarle atención a sus demandas.

Aumento salarial de emergencia, salud, trabajo y jubilación digna.

Un alto al hostigamiento laboral y sexual.

Respeto a la libertad sindical y al contrato colectivo de trabajo.Derecho a la universalidad de prestaciones y leyes reglamentarias con seguridad social y certeza jurídica para el comerciante popular y trabajador no asalariado.

Para hoy, las autoridades capitalinas esperan dos marchas, ocho concentraciones, dos citas agendadas, ocho rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, durante la jornada en la capital del país.

Noticia relacionada: ¿Habrá Bloqueos? Estos Son la Ruta y Horario de Marcha en CDMX Hoy 25 de Febrero 2026.

Zona afectada por megamarcha en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo se reunirán hoy a las 17:00 horas en:

Lugar 1: Estación “Chabacano” de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida San Antonio Abad y Calzada Chabacano, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 2: Avenida Insurgentes Sur y Avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Ambos contingentes tienen como destino el Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé un aforo de 1,500 personas en la megamarcha; varias organizaciones se sumarán, entre ellas:

Unión General de Trabajadores de México, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque, Sindicato de Trabajadores de Trolebuses, Tren Ligero Mexicano y Cablebus, Base Trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México “Planilla Blanca”, Centros de Desarrollo Infantil en las Alcaldías de la Ciudad de México, Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Trabajadoras Organizadas del Instituto para el Envejecimiento Digno, Asamblea General Pilares, Agrupación “Queremos Trabajo Digno”, Sindicato de Bomberos “Resistencia y Libertad”, Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud y Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado de la Ciudad de México.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes a los puntos de concentración. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar