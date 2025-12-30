Metrobús CDMX Anuncia el Fin de Esta Ruta: ¿A partir de Qué Fecha Ya no Habrá Servicio?

Las autoridades capitalinas dieron a conocer que el Metrobús concluirá el servicio de una ruta en 2026, en N+ te contamos a partir de qué fecha y lo que debes saber.

El fin del servicio será en la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, la cual operó como alternativa de movilidad durante la modernización de la Línea 1 del Metro y a partir del día 5 de enero de 2026 ya no dará servicio.

El anuncio fue realizado luego de la reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en noviembre de 2025, lo que permitió dar por concluido este apoyo temporal.

¿Por qué dejará de operar esta ruta del Metrobús?

La ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya inició operaciones en noviembre de 2023 y fue ampliada en abril de 2024 para atender la demanda de personas usuarias afectadas por los trabajos de modernización de la Línea 1 del Metro.

Durante su operación, el servicio permitió la conexión con las Líneas 7 y 9 del Metro, por lo que ofrecía una alternativa directa a quienes se desplazaban por el corredor de Paseo de la Reforma. Con la reapertura total de la Línea 1, el Metrobús señaló que el servicio cumplió su periodo de apoyo y por ello será retirado.

¿Cuáles son las rutas de la Línea 7 que seguirán operando?

El Metrobús confirmó que las siguientes rutas de la Línea 7 continuarán brindando servicio de manera regular:

Indios Verdes – Campo Marte.

Hospital Infantil La Villa – Campo Marte.

Indios Verdes – La Diana.

Hospital Infantil La Villa – La Diana.

Garibaldi – Campo Marte.

¿Qué pasará con los autobuses de la ruta que se retira?

Las unidades que transportas gente en la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya serán reincorporadas a las rutas Garibaldi–Campo Marte e Indios Verdes–La Diana, por lo que seguirán circulando sobre Paseo de la Reforma.

El Gobierno capitalino recomendó a las personas usuarias verificar la pantalla frontal y lateral de las unidades antes de abordar, para confirmar que el autobús corresponde a la ruta que los llevará a su destino.

