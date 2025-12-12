Misa de las Rosas en la Basílica de Guadalupe: Cardenal Carlos Aguiar Pide por la Paz en México

Este viernes 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes pidió por la paz en México, durante la Misa de las Rosas.

Qué es la Misa de las Rosas: Es una de las celebraciones más emblemáticas de la Basílica de Guadalupe, es presidida dos veces al año por el Arzobispo Primado de México. Esta liturgia recuerda el momento histórico en que Juan Diego presentó su tilma o ayate con rosas ante fray Juan de Zumárraga, revelando la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe.

Durante la misa, que se celebra el 12 de octubre y hoy 12 de diciembre, se hace una bendición de rosas que son repartidas entre los sacerdotes que se encuentran en el templo Mariano y también entre los peregrinos católicos que asisten a los festejos de la Virgen María.

Esta eucaristía fue encabezada por el cardenal Carlos Aguiar, quien también pidió por:

Los pueblos indígenas, los migrantes y también por los peregrinos afuera de la Basílica.

Operativos en la Basílica de Guadalupe

Cabe destacra que los operativos de seguridad al interior y al exterior de la Basílica de Guadalupe se van a mantener hasta el día de mañana, para que los peregrinos que se ha congregado en este recinto, pues pueda salir y regresar con bien a casa.

Hoy en la tarde-noche se espera un regreso masivo de peregrinos en las carreteras del país, después de haber cumplido con este acto de devoción de fe.

