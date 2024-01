Después de que los diputados locales rechazaron la ratificación de la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el partido de Morena presentó una iniciativa para que los capitalinos elijan por voto universal, libre y secreto al titular de esa institución.

Los candidatos serán propuestos por los diferentes partidos políticos y su encargo duraría seis años, con posibilidad de reelección.

Alberto Martínez Urincho, diputado Morena:

El diputado de Morena, Alberto Martínez, consideró que, si el fiscal general es elegido por votación libre y secreta, se terminaría con las componendas de los partidos políticos.

Al término de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Guadalupe Morales, dio a conocer que su partido invitará a las dos diputadas del PRI que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy a sumarse a las filas de su instituto político.

Ayer se les invitó al informe de la fiscal; por supuesto que ahí estuvieron y, seguramente, mi compañera Martha o alguna otra persona del partido les ha de haber hecho la invitación, en este momento yo no tengo la certeza de que no haya sido así, pero, por supuesto, que si no ha sido, las buscaremos porque aquí son bienvenidas con los brazos abiertos.