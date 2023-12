Morena ‘Revienta’ Sesión en Congreso de CDMX para No Votar Ratificación de Godoy

Después de más de cinco horas de discusión, de reproches y gritos, el Congreso de la Ciudad de México no votó la ratificación de la fiscal local, Ernestina Godoy, la cual requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados.

A las 5 de la tarde, María Gabriel Salido Magos, pidió a los diputados votar si seguía la sesión hasta agotar las intervenciones y votar por la ratificación.

Noticia relacionada: Ernestina Godoy Confía en que Diputados la Ratifiquen en la FGJCDMX

Al someterse a votación la continuidad de la Sesión los diputados de Morena no autorizaron continuar con desahogo del dictamen, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, citó para mañana 14 de diciembre a las 9:00 hrs.

La diputada del PAN, Luis Adriana Gutiérrez Ureña, señaló que Godoy no habría logrado la ratificación, pues al votar por seguir o no con la sesión Morena solo obtuvo 39 votos contra 27 de la oposición.

“(Godoy) no hubiera tenido las dos terceras partes (de los votos) si hoy los diputados de Morena hubieran terminado de hacer tu trabajo”, reprochó y aseguró que lo conducente era votar por la ratificación o no y no por acabar la sesión.

Godoy requería de 44 votos para ser ratificada otros cuatro años al frente de la Fiscalía capitalina.

Acusaciones y gritos

A lo largo de la sesión, los diputados del PAN acusaron a los lesgisladores de alargar sus intervenciones hasta 20 minutos, cuando lo permitido eran 5 minutos para acelerar la sesión, esto para alargar la discusión más allá de las 5 de la tarde.

Por momentos, la presidenta del Congreso pidió a los legisladores guardar el orden, pues mientras la oposición gritaba a Morena que no le alcanzaban los votos, los morenistas respondían con la consigna “Cártel Inmobiliario, Cártel Inmobiliario”.

El panista Aníbal Alexandro Cañez Morales retó a los diputados de Morena y aliados a votar el dictamen, mientras sus compañeros de la oposición gritaban “¡Votación! ¡Votación!”.

“Los votos no les están alcanzando y los retos los reto A que nos vayamos a votar Este dictamen A qué le tienen miedo dejan de estar dilatando”, pidió el panista.

La diputada de Morena, Martha Ávila Ventura, aseguró que su partido no usó como moneda de cambio la ratificación de Ernestina Godoy a cambio de liberar a implicados en la investigación del Cártel Inmobiliario, entre ellos el exalcalde panista de Benito Juárez, Christian Von Roehrich.

“No hubo monedas de cambio para el asunto de Ernestina y que aquí queda claro que la ratificación de Ernestina no está como moneda de cambio para que (Christian) Von Roehrich salga de la cárcel y para que el PRI libere a la gente que ha corrompido este país y esta ciudad, eso que les quede claro, y aunque Ernestina no sea ratificada va seguir la justicia en esta ciudad porque ustedes nunca van a tener a la fiscal de esta ciudad”.

Si este jueves no se vota la ratificación de Godoy, tendrá que decidirse en un periodo extraordinario antes del 9 de enero, tiempo en que termina su periodo la actual fiscal.

El Congreso de la Ciudad de México también tiene pendiente la aprobación del presupuesto, ya que el 15 de diciembre cierra el periodo ordinario de sesiones.

Historias relacionadas: