Motociclista Muere Tras Derrapar en Periférico, a la Altura de Insurgentes, en Coyoacán

La tarde de este sábado 14 de marzo, un motociclista de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras un accidente registrado en la alcaldía Coyoacán, sobre Periférico, casi al cruce con Insurgentes.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría derrapado mientras circulaba por los carriles laterales de Periférico con rumbo hacia la zona centro. Tras perder el control de la motocicleta, se produjo un fuerte impacto que le causó la muerte en el lugar.

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Con todo y casco

Aunque el motociclista portaba casco de seguridad, el golpe fue de tal magnitud que no logró sobrevivir. Luego del accidente, autoridades acudieron al sitio y mantienen resguardado el perímetro. Elementos de seguridad se encuentran abanderando el carril lateral donde ocurrió el percance.

Debido a las labores en la zona, únicamente se encuentra habilitado el carril de extrema derecha para la circulación vehicular en ese tramo de los carriles laterales.

Hasta el momento, se está a la espera de que lleguen los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

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