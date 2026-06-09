Bloqueo en Periférico Hoy: Evita Esta Zona en CDMX por Manifestación

Este martes, 9 de junio de 2026, se registra una manifestación en Periférico, en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por bloqueo en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana se manifiestan:

En contra del “Proyecto Periférico Sur 5492”, en el cual se pretende construir 440 departamentos de lujo en dos torres de hasta 15 niveles con 443 cajones deestacionamiento, ya que denuncian este nuevo complejo traerá afectaciones de movilidad, contaminación e inundaciones en la zona, además generará el aumento del costo del predial y servicios básicos como agua y luz.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Zona afectada por manifestación

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana se concentraron hoy:

Hora: 09:00.

Lugar: Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos y México 1968, Col. Olímpica, Alcaldía Coyoacán.

Organizaciones en apoyo

Se prevé que otras organizaciones en apoyo se sumen a la protesta, entre ellos:

Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones, Tlalpan Coyoacán.

No se descarta el bloqueo de vialidades y que se sumen en apoyo vecinos de otras colonias de la demarcación.

Con información de N+

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