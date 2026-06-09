Bloqueo en Periférico Hoy: Evita Esta Zona en CDMX por Manifestación

Esta es la zona afectada por bloqueo en Periférico, alcaldía Coayoacán hoy, 9 de junio de 2026

Bloqueo en Periférico, alcaldía Coayoacán.Bloqueo de vecinos en Periférico, alcaldía Coayoacán. Foto: N+

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Manifestación en Periférico CDMX hoy: Vecinos de Villa Panamericana protestan contra proyecto de lujo que podría afectar movilidad y servicios. Evita la zona de Coyoacán.

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