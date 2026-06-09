¿Hay Marcha del IPN Hoy en CDMX? Zona Afectada por Manifestación

Hoy martes, 9 de junio de 2026, se prevé una manifestación de integrantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por marcha en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de dos grupos integrantes del IPN:

Comunidad Politécnica: Que demanda la asamblea interpolitécnica para acordar el plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento del pliego petitorio general, en el que solicitan:

El reconocimiento del movimiento estudiantil.

La revisión de presuntas irregularidades administrativas.

El fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional.

Una mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos.

Así como la restitución de recursos institucionales y la reincorporación de plazas docentes vacantes.

Partido Comunista Revolucionario del IPN: Demanda Conversatorio “¿Pero va a haber paro?”, para analizar y contextualizar los últimos acontecimientos en el

politécnico.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Zona afectada por manifestación hoy en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Comunidad Politécnica se concentrarán hoy en la alcaldía Gustavo A. Madero:

Hora: 13:00 horas.

Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Colonia La Laguna Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero.

No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la unidad profesional y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Mientras que el Partido Comunista Revolucionario del IPN se concentrará en la alcaldía Gustavo A. Madero:

Hora: 13:00 horas.

Lugar: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, en Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero.

No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la escuela.

Con información de N+

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