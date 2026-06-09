¿Hay Marcha del IPN Hoy en CDMX? Zona Afectada por Manifestación

Esta es la zona afectada por marcha del IPN hoy, 9 de junio de 2026, en la CDMX

Protesta de alumnos del IPNProtesta de alumnos del IPN. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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