Adolescente en Motocileta Muere tras Derrapar sobre Carril de Metrobús en Gustavo A. Madero

Un adolescente de 14 años que conducía una motocicleta perdió la vida en un accidente vial ocurrido en los carriles confinados del Metrobús de la Línea 3, en la Calzada Vallejo, Colonia Progreso Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven perdió el control de su motocicleta al intentar evitar chocar contra un ciclista en el carril confinado del Metrobús. Testigos señalaron que circulaba a exceso de velocidad y sin casco de seguridad.

Un muerto y un herido grave

La familia del menor de edad ya fue notificada sobre el accidente. Por su parte, el ciclista involucrado, que también estaba cometiendo la falta de transitar por los carriles confinados del Metrobús, fue trasladado grave al hospital Magdalena de Las Salinas, del IMSS.

Adolescente Muere al Chocar su Moto con Ciclista en Carril Confinado del Metrobús, CDMX

Los peritos se encontraban en el lugar haciendo el levantamiento correspondiente, lo que obstaculizó el tránsito del Metrobús y la circulación de la zona en general.

