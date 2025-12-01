Muere Margarita Molina Ríos, Madre de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México informó este lunes 1 de diciembre de 2025 sobre el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina.

Vía la red social X, el gobierno capitalino expresó su pésame a Brugada Molina por el fallecimiento de su madre.

"Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz", se lee en la esquela del gobierno capitalino.

El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.



Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo,… pic.twitter.com/04vWJPBqgJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 1, 2025

No obstante, no se reveló la causa del fallecimiento de la madre de la jefa de gobierno. Hasta el momento, Brugada Molina no ha hecho alguna declaración al respecto.

Temprano, la jefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó un evento para la presentación de la estrategia Ámate Hazta la Prueba del VIH para garantizar la atención inmediata para las personas que viven con esta condición.

"Mi mamá, mi mayor tesoro"

En diciembre de 2023, la jefa de gobierno publicó una foto junto a su madre acompañada de un mensaje con motivo de la celebración de Año Nuevo.

"Con mi mamá; mi mayor tesoro", escribió Brugada Molina. En la foto, ella y su madre hacen un corazón con sus manos mientras se abrazan.

Con mi mamá; mi mayor tesoro. Les comparto uno de mis deseos para el #AñoNuevo: que todos nuestros adultos mayores disfruten de bienestar y de los cuidados que merecen. Vamos a trabajar muy fuerte para lograr la utopía de #UnaCiudadQueTeCuide.



¡#ArribaCorazones!



Mensaje… pic.twitter.com/j5bmNFB94L — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 28, 2023

Historias recomendadas:

AMP