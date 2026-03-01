Mujer Queda Atrapada en Rejilla Metálica de Drenaje en el Centro Histórico
N+
Una mujer quedó atrapada del pie en una rejilla metálica en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Fue liberada tras maniobras realizadas por policías y un ciudadano.
COMPARTE:
Una mujer de 55 años de edad quedó tendida sobre el pavimento luego de que su pie izquierdo se atorara en la estructura metálica de un registro, al transitar por el cruce de las calles Isabel La Católica y República de El Salvador, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los reportes, la ciudadana quedó atrapada accidentalmente en la rejilla metálica y no pudo liberar su pie por sus propios medios, por lo que requirió apoyo inmediato.
Apoyo ciudadano
En el sitio, oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con un ciudadano que contaba con un esmeril, realizaron diversas maniobras para cortar la estructura metálica, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitar lesiones.
Tras varios minutos de trabajo, lograron liberar el pie de la mujer. Luego de una revisión preventiva, se confirmó que no presentaba lesiones de consideración.
Historias recomendadas:
¿Qué Pasó en Tepotzotlán Hoy 1 de Marzo 2026? Se Observan Grandes Columnas de Humo | Video
Concierto de Shakira en el Zócalo en VIVO: Euforia, Canciones y Fans