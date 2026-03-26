Niño Sufre Paro Tras Operación de Intestino: Papás Exigen Traslado y Colapsan Ermita Iztapalapa

Los familiares de un niño de cuatro años bloquearon el Eje 8 Sur, Ermita Iztapalapa, para exigir que sea trasladado el menor a un hospital donde tengan los insumos para atenderlo.

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Video. Bloqueo en Eje 8 Sur de Hospital Pediátrico de Iztapalapa por Menor Grave

Un grupo de padres de familia realiza un bloqueo en el Eje 8 Sur, frente al Hospital Pediátrico de Iztapalapa, ya que exigen atención y traslado para un menor de 4 años, cuyo estado de salud es muy grave. #EnUnaHora con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/rusI7YzdZr — N+ FORO (@nmasforo) March 27, 2026

Niño de 4 años permanece internado desde hace un mes tras operación de intestino

El pequeño está internado en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa desde hace un mes; sin embargo, los padres denuncian que no tienen el equipo para atenderlo, luego de operarlo del intestino.

Temen que paros respiratorios y cardiacos agraven su salud

Derivado de su estado de salud, reportado como delicado, ha presentado paros respiratorios y cardiacos. Sus padres temen que esto ponga en riesgo su vida.

Exigen que sea trasladado a un nosocomio de tercer nivel para atender la enfermedad que presenta.

Familiares de un niño de 4 años bloquean el Eje 8 Sur, Ermita Iztapalapa; exigen que se traslade al menor a un hospital donde tengan los insumos para atenderlo.



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Los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos del Eje 8 Sur, entre el Eje 3 Oriente y la avenida Tláhuac.

El equipo de N+ compartió imágenes aéreas de lo saturada de la circulación y totalmente colapsada la zona del Eje 8 Sur por esta situación.

Ermita Iztapalapa quedó colapsada por bloqueo de papás

Las afectaciones era visibles para los automovilistas que se dirgían hacia Rojo Gómez o tan solo cruzar Francisco del Paso y Troncoso. Las alternativas viales han sido el Eje 6, Eje 5 y canal de Tezontle.

20:19 #PrecauciónVial | Manifestantes continúa con bloqueo a la circulación de ambos sentidos de Calz. Ermita Iztapalapa a la altura de Sur 127, alcaldía Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 10 Sur. pic.twitter.com/jRpuXcyMz6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 27, 2026

Los elementos de la Policía capitalina resguardaron la zona y trataron de dialogar con los manifestantes.

Restablecen circulación en Ermita Iztapalapa en ambos sentidos

21:03 Se restablece la circulación en ambos sentidos de Calz. Ermita Iztapalapa a la altura de Sur 127, alcaldía Iztapalapa, después de presencia de manifestantes. pic.twitter.com/qjiYB3VGFA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 27, 2026

A las 21:03 horas, las autoridades capitalinas dieron a conocer que fue restablecida la circulación en ambos sentidos de Calzada Ermita Iztapalapa a la altura de Sur 127, alcaldía Iztapalapa, después de presencia de manifestantes.

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Con información de N+

HVI