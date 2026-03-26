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Niño Sufre Paro Tras Operación de Intestino: Papás Exigen Traslado y Colapsan Ermita Iztapalapa

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El menor de 4 años está internado en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa desde hace un mes, sin embargo, los padres denuncian que no tienen el equipo para atenderlo

Niño Sufre Paros Tras Operación de Intestino: Papás Exigen Traslado y Colapsan Ermita Iztapalapa

Manifestantes afuera del Hospital Pediátrico de Iztapalapa. Foto: X @OVIALCDMX

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Los familiares de un niño de cuatro años bloquearon el Eje 8 Sur, Ermita Iztapalapa, para exigir que sea trasladado el menor a un hospital donde tengan los insumos para atenderlo.

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Niño de 4 años permanece internado desde hace un mes tras operación de intestino

El pequeño está internado en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa desde hace un mes; sin embargo, los padres denuncian que no tienen el equipo para atenderlo, luego de operarlo del intestino.

Temen que paros respiratorios y cardiacos agraven su salud

Derivado de su estado de salud, reportado como delicado, ha presentado paros respiratorios y cardiacos. Sus padres temen que esto ponga en riesgo su vida.

Exigen que sea trasladado a un nosocomio de tercer nivel para atender la enfermedad que presenta.

Los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos del Eje 8 Sur, entre el Eje 3 Oriente y la avenida Tláhuac.

El equipo de N+ compartió imágenes aéreas de lo saturada de la circulación y totalmente colapsada la zona del Eje 8 Sur por esta situación.

Ermita Iztapalapa quedó colapsada por bloqueo de papás

Las afectaciones era visibles para los automovilistas que se dirgían hacia Rojo Gómez o tan solo cruzar Francisco del Paso y Troncoso. Las alternativas viales han sido el Eje 6, Eje 5 y canal de Tezontle.

Los elementos de la Policía capitalina resguardaron la zona y trataron de dialogar con los manifestantes.

Restablecen circulación en Ermita Iztapalapa en ambos sentidos

A las 21:03 horas, las autoridades capitalinas dieron a conocer que fue restablecida la circulación en ambos sentidos de Calzada Ermita Iztapalapa a la altura de Sur 127, alcaldía Iztapalapa, después de presencia de manifestantes.

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Con información de N+

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