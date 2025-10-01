La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, informó que no es un socavón sino una grieta lo que se formó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, a unos metros de donde el pasado 30 de septiembre volcó y explotó una pipa con gas LP.

Hoy, 1 de octubre de 2025, la mandataria capitalina acudió a la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde fue cuestionada sobre el agujero que se abrió en la vialidad.

“Primero, no es un socavón, es una grieta”, enfatizó Brugada, quien añadió que la situación se derivó de las intensas lluvias del pasado fin de semana.

La Concordia, con hundimientos diferenciales

También dijo que La Concordia tiene problemas de hundimientos diferenciales y que la zona fue afectada por las recientes lluvias en la Ciudad de México y la zona metropolitana.

La Concordia es una zona que está en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México y que lamentablemente tiene problemas de hundimientos diferenciales.

“Con el exceso de lluvia, con la lluvia tan fuerte que hubo este fin de semana, se hizo una grieta”, agregó.

Labores en el Puente de la Concordia

Brugada dijo que ante las afectaciones, personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y de Obras acudieron al sitio para reparar la grieta.

“Es resultado de las lluvias y así como ésta hubo más casos y lugares que resultaron así con grietas que no había, a partir de estas intensas lluvias”, agregó la mandataria local.

Cabe señalar que la circulación en el distribuidor vial de La Concordia fue cerrada ante la presencia de maquinaria y personal de la CDMX para reparar la grieta, de unos 1.5 metros de radio.

Al ser cuestionada sobre cuándo podría reanudarse la circulación, Brugada previó que mañana en la tarde la vialidad ya estará abierta.

Detalles de la grieta

Ayer, la alcaldía Iztapalapa emitió una tarjeta informativa en la que dio detalles sobre la grieta en el distribuidor vial:

La grieta se localiza en el bajo puente La Concordia, en el carril de los Reyes La Paz-autopista, México-Puebla.

Es una oquedad de 1.5 metros radial, con proyección de agrietamiento de 6 metros y profundidad de 2 metros.

La trayectoria de la grieta mide 138 metros y está marcada en el Plan de Riesgos que se envió a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la capital, a fin de que puedan intervenirla, de acuerdo con el protocolo correspondiente.

Las autoridades aclararon que no se trata de un socavón por drenaje o tubería de agua, mientras que la alcaldía acordonó la zona para impedir el paso vehicular, a fin de evitar riesgos

“La aparición de la grieta es producto de una trayectoria de agua pluvial, que busca su cauce, y no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado 10 de septiembre”, dijo.

