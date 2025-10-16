Ordenan a Fiscalía CDMX Agotar Investigaciones contra Empresas por Caso Festival Axe Ceremonia

Una jueza del Tribunal Superior de Justicia ordenó este jueves 16 de octubre que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emita una nueva determinación y agote los actos de investigación en contra de las empresas que participaron en el Festival Axe Ceremonia, en el que murieron los fotógrafos Berencie Giles y Miguel Rojas.

De esta forma, la fiscalía capitalina pretende realizar una imputación por el delito de homicidio contra tres empresas que organizaron el festival musical en abril pasado, en el Parque Bicentenario, donde los fotógrafos perdieron la vida al caerles una estructura.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a 2 Hombres Señalados por Desaparición de Kimberly, Alumna del CCH Naucalpan

En la audiencia celebrada este jueves, en la que estuvieron los padres de las víctimas, se explicó que son empresas que participaron en la organización y logística del evento musical.

La audiencia se difirió para el 28 de octubre, debido a que la defensa de los imputados solicitó conocer el expediente y porque existe un amparo.

Fiscalía capitalina había deslindado a empresa

A inicios de octubre, la FGJCDMX deslindó a OCESA del colapso de una grúa que dejó dos fotoperiodistas muertos durante el festival. En un comunicado, la dependencia que encabeza Bertha Alcalde afirmó que la empresa no organizó el evento, sino que solo estuvo implicada en el control de accesos y la promoción de patrocinadores.

"Con base en los datos de prueba recabados, se determinó que OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapsó ni con el Programa Especial de Protección Civil", indicó la dependencia.

La FGJCDMX afirmó que su prioridad es procurar justicia para las víctimas y sus familias, por lo que ha realizado más de 120 entrevistas, varios peritajes, análisis de videos, diligencias de servidores públicos, personal de emergencias y las personas vinculadas con la organización del Axe Ceremonia.

Historias recomendadas:

AMP