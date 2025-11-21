Riña entre Estudiantes en Línea 3 del Metro CDMX Provoca Pánico en Usuarios por Detonaciones

Una riña entre estudiantes provocó pánico en la estación La Raza de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México debido a que se escucharon fuertes detonaciones que alertaron a los usuarios del transporte público; esto ocurrió.

A través de redes sociales, se dieron a conocer los videos en los que captaron el momento en el que usuarios corren por los pasillos para tratar de resguardarse ante los estallidos y humo que comenzó a propagarse al interior de las instalaciones.

¡Córrele, córrele!, decían los usuarios

Esto causó la movilización de los elementos de seguridad del Metro, quienes activaron los protocolos correspondientes para atender la situación que ocurrió este jueves 20 de noviembre.

Más tarde se informó que varias personas resultaron lesionadas, por lo que les brindaron atención médica.

¿Qué ocurrió en la estación La Raza de la Línea 3 del Metro CDMX?

Luego de darse a conocer estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las detonaciones fueron por una riña entre estudiantes, quienes activaron artefactos explosivos y, al notar la presencia de policías, emprendieron la huida hacia la Línea 5.

Cuatro personas resultaron lesionadas, tres de ellas estudiantes fueron atendidas por personal de Seguridad Industrial del Metro sin requerir traslado hospitalario, debido a laceraciones menores

Asimismo, informó que luego de estos hechos, se dio parte al agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias correspondientes para evaluar las acciones realizadas.

Se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los posibles responsables

