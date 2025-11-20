Pemex Descarta Toma Clandestina en Túnel Hallado en Predio de la Miguel Hidalgo, en CDMX

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó este jueves 20 de noviembre de 2025 la existencia de una toma clandestina en el túnel hallado en un predio de la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la Ciudad de México.

Ayer, luego de una reporte ciudadano en el que se denunció la presencia de olor a combustible, personal especializado de Pemex acudió al inmueble ubicado en la colonia Observatorio para determinar si se trataba de una toma clandestina y proceder con su inhabilitación.

Sin embargo, luego de un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación, se determinó que ninguno de los ductos de Pemex que atraviesan la zona fue afectado, por lo que no se encontró evidencia física de una toma.

"Técnicos especializados de Pemex continuarán con las acciones preventivas en la zona y otorgarán todo el apoyo que requieran las autoridades", añadió en un comunicado la compañía petrolera del Estado.

¿Cómo reportar una toma clandestina?

Pemex reiteró que una de sus prioridades es salvaguardar la seguridad de la población, así como el cuidado del medio ambiente, por lo que a diario lleva a cabo acciones estratégicas para garantizar la operación confiable de sus sistemas de transporte por ductos.

Con este fin, la petrolera estatal exhortó a la población a prevenir este tipo de ilícitos y denunciar de forma anónima posible actos que comprometan su infraestructura a través del teléfono 8002289660 y al correo vigilante@pemex.com.

