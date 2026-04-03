Perisur: Reportan Presencia de Humo en Centro Comercial, CDMX; Se Trasladan Servicios Emergencia

Esta noche viernes 3 de abril 2026, clientes y usuarios del centro comercial Perisur reportan presencia de humo en el lugar, por lo que ya se trasladan los servicios de emergencia.

Hasta el momento las autoridades no han informado las causas de la presencia de humo. Videos compartidos en redes sociales muestran a las personas caminando de prisa y corriendo, así como a algunos cerrados.

En breve más información.