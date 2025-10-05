Permanecen Hospitalizados Cinco Policías Lesionados Durante Marcha de 2 de Octubre 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) dio a conocer que permanecen hospitalizados cinco elementos que resultaron lesionados en la marcha del 2 de octubre 2025.

Tras el seguimiento y tratamiento clínico de las y los policías que participaron en la manifestación, solo cinco permanecen en diferentes hospitales para continuar con su supervisión médica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, señaló que hasta el momento han sido dados de alta 89 policías capitalinos.

Video: Clara Brugada Visita Policías Hospitalizados tras Marcha del 2 de Octubre en CDMX

Brugada visita a policías

Durante una visita a los hospitales en los que permanecen los agentes y emitió un mensaje en el que condenó las agresiones, destacando el respeto a la libertad de expresión y de manifestación, sin transgredir los derechos de los demás ciudadanos.

Este es el momento de acompañarles, de reconocer su entrega y de reafirmar nuestro compromiso con su bienestar y recuperación. Quienes protegen a la ciudadanía cuentan con todo nuestro respaldo y cariño.

Durante la manifestación por la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, se implementó un operativo inicial de 500 elementos de diversas corporaciones policiales, incluyendo policía preventiva, metropolitana, auxiliar, bancaria e industrial, además de personal de control de tránsito y paramédicos del escuadrón de rescate.

Sin embargo, durante la manifestación, un grupo de encapuchados portando piedras, palos y objetos peligrosos agredió a los policías, lo que obligó a reforzar el operativo hasta alcanzar 1,500 elementos.

El grupo de encapuchados usó de diversos artefactos durante los disturbios, incluyendo cuetones, bombas molotov, estructuras de madera utilizadas como ariete que fueron incendiadas y arrojadas, además de piedras. Una persona portaba una especie de pinza grande presuntamente destinada a abrir comercios, señalaron autoridades capitalinas.

Historias recomendadas:

¿Cómo Puedo Saber si Tengo AFORE? Así Sabrás a Qué Administradora Perteneces

Explosión por Acumulación de Gas Deja un Lesionado en Vivienda de Iztacalco



DMZ