Persecución y Balacera por Intento de Asalto en Colonia Juárez, CDMX; Policía Repelió Agresión

La tarde de este jueves 2 de octubre 2025, el ocupante de una camioneta iba a ser asaltado en la colonia Juárez, entre Berlín y Versalles, cuando policías de la Ciudad de México se percataron del hecho y lo auxiliaron, esto provocó una persecución y balacera. Esto fue lo que ocurrió.

En una tarjeta informativa, la secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC circulaba sobre la calle Versalles, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando observó que dos sujetos trataban de despojar de su camioneta a una persona, por lo que de inmediato les marcaron el alto.

En ese momento uno de los probables responsables sacó una pistola y apuntó a los oficiales quienes, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión lo que provocó que uno de los sujetos perdiera la vida. En tanto, después de la persecución el otro joven que dijo ser ciudadano extranjero y tener 16 años de edad fue detenido y será puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente

El arma del asaltante que fue abatido por la policía quedó a lado de su cuerpo, el cual fue cubierto más tarde con una sábana blanca.

VIDEO: Balacera Hoy en Colonia Juárez: Matan a Presunto Delincuente Durante un Intento de Asalto en CDMX

Sobre lo ocurrido en la colonia Juárez, el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, confirmó que compañeros de Inteligencia de la secretaría realizaban un patrullaje en la zona cuando se percataron que dos sujetos trataban de despojar a un conductor de su camioneta.

Uno de los probables responsables sacó una pistola y apuntó a los policías que, al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el lugar, repelieron la agresión, lo que provocó que el agresor perdiera la vida.

En tanto, destacó que la víctima del intento de asalto se encuentra bien y presentará su denuncia formal por los hechos ocurridos.

Detenido, menor de edad y extranjero

El otro presunto asaltante que fue detenido, es un joven de 16 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía de la CDMX.

