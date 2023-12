Persiste Crisis de Agua en Xoco: Habitantes Temen Beberla por Mala Calidad y Olores

A pesar de que a principios de 2022 se puso en marcha un pozo con capacidad de 946 mil metros cúbicos, que abastecería de agua potable al pueblo de Xoco, la escasez persiste. Y así lo reflejan también datos obtenidos por N+ Focus.

Entre 2015 y 2022, las quejas por falta de agua en el pueblo de Xoco aumentaron 72 %. En plena pandemia por COVID-19, en 2020, incluso se duplicaron.

El incremento coincide con la construcción del megaproyecto Mitikah y las manifestaciones en su contra por parte de la asamblea tradicional del pueblo originario.

En paralelo, se dispararon las solicitudes de pipas a la alcaldía Benito Juárez: de las 203 solicitudes de abasto de agua que recibió procedentes de Xoco, 74 % se registraron entre 2020 y 2022.

Además de regularizar el abasto, los habitantes de Xoco piden que el gobierno de la Ciudad y la alcaldía analicen la calidad del agua que reciben. Dicen que les parece extraño que salga caliente sobre todo en las noches.

Álvaro Rosales, representante de la asamblea del pueblo de Xoco, señaló:

En tanto, Lidia refirió que teme beber dicha agua:

Tengo mi filtro y todo, pero aun así yo tengo miedo. Cuando la tomo, me pregunto si no tendrá algo malo y me estoy tomando esta agua. Pero pues no hay de otra