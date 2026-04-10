Pipa Doble “Salchicha” con Diésel Casi Vuelca en la Álvaro Obregón; Chofer Trató de Pipa Doble

Se activaron los protocolos de emergencia por una pipa con 68 mil litros de diésel que quedó de costado al cruce de Sur 122 y avenida de Las Torres, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El conductor intentó dar una vuelta en "u", pero uno de sus contenedores quedó de lado; para evitar riesgos, la zona fue acordonada por bomberos, Protección Civil y policías capitalinos.

Personal de una escuela primaria tuvo que ser evacuado. Además, fue cerrada la circulación de la zona. Hasta el momento, no hay reporte de heridos.

Con información de N+

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