Matan a un hombre en Polanco; Reportan Ataque Directo en Molière y Masaryk.

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este 29 de septiembre en calles de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como trabajador de una estética, fue atacado sobre la venida Molière, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk.

Presuntamente, los responsables viajaban a bordo de una motocicleta y lograron darse a la fuga tras cometer el crimen.

Video: Balacera en Polanco Hoy: Muere Una Persona en Aparente Ataque Directo en la CDMX.

El hombre, de 28 años, quedó tendido en inmediaciones de unas escaleras, mientras agentes capitalinos acordonaron el área en espera de autoridades ministeriales, confirmó N+.

La SCC-CDMX indicó que ya se iniciaron las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de Justicia capitalina para dar con los presuntos asesinos. Para ello se revisan cámaras de videoviligancia.

