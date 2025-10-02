Policía es Golpeado por Bloque Negro en el Zócalo de CDMX; Así lo Rescataron

Un policía fue atacado por varios integrantes del llamado "Bloque Negro", durante los enfrentamientos en el Zócalo de CDMX, luego de la marcha en conmemoración de la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se encontraba con sus compañeros tratando de replegar a las personas encapuchadas, cuando resbaló y cayó. Aunque trató de incorporarse de inmediato, fue derribado a golpes por el bloque negro.

El policía quedó sobre el pavimento rodeado por decenas de personas que lo golpeaban a puñetazos, patadas y hasta con martillos, en varias partes del cuerpo.

Las cámaras de N+ captaron el momento en el que algunos de sus compañeros trataron de rescatarlo de las agresiones, sin embargo, los encapuchados lo impidieron.

El policía quedó en medio de una violenta multitud en el Zócalo. Foto: N+

Esta acción también se replicó con integrantes de la Brigada Marabunta y de Derechos Humanos, quienes se unieron para impedir que el oficial siguiera siendo golpeado, pero sus esfuerzos también fueron superados por la violencia que ejerció el bloque negro.

¿Qué pasó con el policía golpeado por bloque negro en el Zócalo?

Luego de varios minutos en el que el policía fue atacado en el piso, las brigadas humanitarias lograron retirarlo de la multitud. Esto no fue fácil, debido a que cuando parecía que ya estaba a salvo, de nueva cuenta volvían a pegarle al agente.

Los gases y extintores no fueron suficientes para permitir el rescate de la víctima.

El oficial fue cargado para ser trasladado de emergencia hasta una ambulancia para brindarle los primeros auxilios, no obstante, durante el trayecto, varias personas continuaban con las agresiones en su contra. En las imágenes el policía parecía estar inconsciente.

Hasta el momento se desconoce su identidad, así como su estado de salud.

