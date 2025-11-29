Por Interferencias Electromagnéticas Cancelan Hoy Espectáculo de Drones 2025 en la UNAM

El Comité Organizador de la Noche de las Estrellas, realizado en las Islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó la noche de este sábado 29 de noviembre la cancelación del espectáculo de drones programado como parte de las actividades del evento.

A través de un comunicado oficial, la UNAM explicó que durante el transcurso del día se registraron fuertes interferencias electromagnéticas, situación que afectó de manera directa el funcionamiento de los drones que serían utilizados en el show nocturno. Estos dispositivos formaban parte del cierre visual preparado para esta edición de la Noche de las Estrellas, uno de los eventos de divulgación científica más importantes del país y que cada año reúne a miles de personas en Ciudad Universitaria.

La institución detalló que las anomalías detectadas en los equipos hicieron imposible garantizar su operación segura. Debido a ello, y con el fin de proteger tanto al público asistente como al personal involucrado en la logística, se determinó suspender el espectáculo

“Ante estas condiciones y por seguridad de todas y todos, se ha tomado la decisión de cancelar el espectáculo de drones”, señaló la universidad en el comunicado difundido poco después del anuncio en el sitio del evento.

Preparan nuevas fechas para evento de drones

El Comité Organizador agregó que ya se encuentra en diálogo con la empresa responsable de la operación de los drones para analizar nuevas fechas y determinar la posibilidad de reprogramar el espectáculo en los próximos días. Sin embargo, precisó que cualquier ajuste dependerá de que se cumplan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para asegurar un despliegue adecuado.

Aunque el espectáculo de drones fue cancelado, las demás actividades de la Noche de las Estrellas continuaron con normalidad, entre ellas observaciones astronómicas, talleres, charlas y presentaciones que año con año buscan acercar la ciencia al público general.