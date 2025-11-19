Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, médicos protestan en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál es el motivo de sus bloqueos.

Se trata de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), quienes desde las 10:00 horas se concentran en la Secretaría de Gobernación, en la alcaldía Cuauhtémoc, para marchar “¡Por la dignidad laboral!” hacia el Zócalo de la CDMX, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿Cuál es el motivo de los bloqueos de médicos en CDMX?

Los médicos integrantes del SNTSA realizarán bloqueos y la marchar “¡Por la dignidad laboral!” ya que buscan la resolución y conclusión total de los puntos establecidos en el pliego petitorio de demandas, que establece:

Homologación en salarios, derechos laborales y prestaciones económicas para personal basificado al IMSS-Bienestar. En contra del desabasto de materiales de curación y de medicamentos en clínicas, centros de salud y hospitales.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones y sindicatos de salud.

La SSC informó ya fue cerrada la circulación en Reforma al Oriente a partir de Circuito Interior, por la presencia de manifestantes. La alternativa vial es Circuito Interior y Chapultepec.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Reforma al Oriente a partir de Circuito Interior, por manifestantes en preparativos para realizar marcha. #AlternativaVial Circuito Interior y Chapultepec pic.twitter.com/QUJbIMAzMf — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 19, 2025

Con información de N+

