¿A Qué Hora Lloverá en la CDMX Hoy, Sábado 20 de Septiembre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se pronostica lluvia en 14 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

En su más reciente reporte, señala que la lluvia se presentará en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevé que las lluvias continúen durante las 16:00 horas, mismas que podrían reducir la visibilidad y originar encharcamientos, así como estar acompañadas con descargar eléctricas y fuertes rachas de viento.