Alertan por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo en CDMX la Noche de Hoy 17 de Septiembre de 2025
Se activa la Alerta Amarilla por lluvias entre las 20:45 a 23:00 horas; se pronostican aguaceros entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió por fuertes lluvias y la posible caída de granizo en al menos seis alcaldías de la CDMX la noche de hoy 17 de septiembre de 2025.
Video relacionado: Lluvias en CDMX Hoy: Se Cae el Cielo, Así Llueve en Tlalpan, en Alerta Roja Hoy 16 de Septiembre
Se activa Alerta Amarilla por intensificación rápida y pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del miércoles 17/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/8RFT31Z14T— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 18, 2025
¿Dónde se activa la Alerta Amarilla por Lluvias hoy 17 de septiembre de 2025?
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Se activó la Alerta Amarilla por lluvias entre las 20:45 a 23:00 horas, se pronostican aguaceros entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, además que no se descarta actividad eléctrica.
Esta noche tendremos ambiente fresco con lluvias ligeras y chubascos ocasionales en la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 18, 2025
Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QxMMyd2BBr
- Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 30 km/h con rachas cercanas a 50 km/h.
Estas son las recomendación por lluvias y caída de granizo en CDMX
Autoridades de la CDMX recomiendan a la población portar paraguas o impermeable y utilizar el líquido para regar las plantas.
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no tirar grasas en el drenaje.
- Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Conagua confirma lluvias fuertes y chubascos en zonas de CDMX y Edomex
Para esta noche se prevén #Chubascos en la #CDMX y zonas del #EdoMéx. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/P88wQmgH2Z— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional confirma el pronóstico para las siguientes horas con lluvias fuertes y posible caída de granizo en zonas del Edomex; chubascos en la CDMX, así como lluvia y visibilidad reducida en tramos de las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Texcoco.
Con información de N+
