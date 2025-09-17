Inicio Ciudad de México Alertan por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo en CDMX la Noche de Hoy 17 de Septiembre de 2025

Alertan por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo en CDMX la Noche de Hoy 17 de Septiembre de 2025

Se activa la Alerta Amarilla por lluvias entre las 20:45 a 23:00 horas; se pronostican aguaceros entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo

Advierten por Noche Lluviosa y Posible Caída de Granizo Hoy 17 de Septiembre de 2025 en CDMX

Calles afectadas por lluvias en la CDMX. Foto: X @SGIRPC_CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió por fuertes lluvias y la posible caída de granizo en al menos seis alcaldías de la CDMX la noche de hoy 17 de septiembre de 2025.

Video relacionado: Lluvias en CDMX Hoy: Se Cae el Cielo, Así Llueve en Tlalpan, en Alerta Roja Hoy 16 de Septiembre

¿Dónde se activa la Alerta Amarilla por Lluvias hoy 17 de septiembre de 2025?

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa 
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se activó la Alerta Amarilla por lluvias entre las 20:45 a 23:00 horas, se pronostican aguaceros entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, además que no se descarta actividad eléctrica.

  • Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 30 km/h con rachas cercanas a 50 km/h.

Estas son las recomendación por lluvias y caída de granizo en CDMX

Autoridades de la CDMX recomiendan a la población portar paraguas o impermeable y utilizar el líquido para regar las plantas.

  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no tirar grasas en el drenaje.
  • Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Conagua confirma lluvias fuertes y chubascos en zonas de CDMX y Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional confirma el pronóstico para las siguientes horas con lluvias fuertes y posible caída de granizo en zonas del Edomex; chubascos en la CDMX, así como lluvia y visibilidad reducida en tramos de las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Texcoco.

Con información de N+

