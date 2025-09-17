Alertan por Fuertes Lluvias y Caída de Granizo en CDMX la Noche de Hoy 17 de Septiembre de 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió por fuertes lluvias y la posible caída de granizo en al menos seis alcaldías de la CDMX la noche de hoy 17 de septiembre de 2025.

Se activa Alerta Amarilla por intensificación rápida y pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del miércoles 17/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/8RFT31Z14T — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 18, 2025

¿Dónde se activa la Alerta Amarilla por Lluvias hoy 17 de septiembre de 2025?

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activó la Alerta Amarilla por lluvias entre las 20:45 a 23:00 horas, se pronostican aguaceros entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, además que no se descarta actividad eléctrica.

Esta noche tendremos ambiente fresco con lluvias ligeras y chubascos ocasionales en la Ciudad de México.



Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QxMMyd2BBr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 18, 2025

Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 30 km/h con rachas cercanas a 50 km/h.

Estas son las recomendación por lluvias y caída de granizo en CDMX

Autoridades de la CDMX recomiendan a la población portar paraguas o impermeable y utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no tirar grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Conagua confirma lluvias fuertes y chubascos en zonas de CDMX y Edomex

Para esta noche se prevén #Chubascos en la #CDMX y zonas del #EdoMéx. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/P88wQmgH2Z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional confirma el pronóstico para las siguientes horas con lluvias fuertes y posible caída de granizo en zonas del Edomex; chubascos en la CDMX, así como lluvia y visibilidad reducida en tramos de las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Texcoco.

Con información de N+

