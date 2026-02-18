Propone Diputado Local Impuesto a Turistas Extranjeros Que Visiten la CDMX

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Chávez, propuso aplicar un impuesto del 3% a los turistas extranjeros que visiten la Ciudad de México.

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso capitalino, el legislador presentó una iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles, el Código Fiscal y la Ley de Turismo de la Ciudad de México.

La propuesta consiste en que los hoteles y restaurantes cobren este impuesto a los turistas de otros países que visiten la capital del país.

Lo que estamos buscando es que se le cobre, en una cuenta normal en un restaurante, en un bar, este impuesto del 3% a las personas turistas, es decir, si tú no presentas o demuestras que eres ciudadano mexicano, se te aplicará este impuesto. En México, destinos como Quintana Roo y Baja California Sur han demostrado que funcionan y que puede implementarse con transparencia

¿Para qué se usará el impuesto?

La iniciativa precisa que el 15% de lo recaudado con motivo del impuesto establecido se destinará al Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

El resto se invertirá en las zonas de desarrollo turístico sustentable y en las zonas de desarrollo turístico local, para financiar mejoras de infraestructura, seguridad y áreas verdes, en términos de las disposiciones aplicables.

Durante su intervención en tribuna, el legislador subrayó que, gracias a esta medida, la Ciudad de México podría recaudar entre mil 500 y 2 mil 500 millones de pesos al año.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.

