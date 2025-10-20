¿A Qué Hora Será Mañana la Protesta en Caseta de Tepotzotlán? Convocan a Manifestación

Pobladores de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), convocaron a una protesta mañana, 21 de octubre de 2025, en la caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro. Te decimos la hora de la manifestación.

Los inconformes exigen solución a problemas viales, entre ellos bacheo y reencarpetamiento, así como otras obras viales, además de la seguridad, en la México-Querétaro.

Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Esto Reporta Capufe el 20 de Octubre 2025

¿A qué hora es la protesta en la caseta de Tepotzotlán?

Mediante redes sociales, se convocó a una manifestación pacífica mañana a las 8:30 horas, sin embargo, los manifestantes se reunirán a partir de las 7:00 horas.

Se prevé que den paso libre en la caseta de peaje de Tepotzotlán, como parte de su protesta. Se recomienda salir con anticipación, aunque cabe aclarar que no se esperan afectaciones en la vialidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar