Protesta de Policías CDMX Hoy: Zona Afectada por Mitin de Elementos de SSC

¡Toma previsiones! Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) saldrán a las calles hoy, 6 de octubre de 2025, para protestar luego de las agresiones que sufrieron por parte del llamado “Bloque Negro” durante la marcha del 2 de octubre en la capital mexicana.

Ante ello, aquí en N+ te decimos la hora y la zona de la manifestación en la CDMX, para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

Cabe señalar que después de las agresiones del pasado jueves en el Zócalo capitalino, cinco policías continúan hospitalizados, dos de los cuales se encuentran delicados. En tanto, 89 agentes ya fueron dados de alta.

Mitin de policías de la SSC hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC, hoy los policías capitalinos acudirán a las 13:00 horas a la Plaza de la Constitución, en la colonia Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En ese punto, los agentes llevarán a cabo un mitin en contra de los hechos del pasado 2 de octubre.

Además de protestar por las agresiones que sufrieron decenas de policías, los elementos de la SSC exigirán a las autoridades correspondientes la destitución de los mandos involucrados.

Lo anterior, señalaron, por el mal manejo del personal, atropello a sus derechos humanos y acoso laboral en sus áreas de adscripción.

Policías lesionados

De acuerdo con la SSC, dos policías están delicados por las quemaduras que sufrieron durante la agresión que sufrieron por parte de jóvenes encapuchados que se infiltraron en la marcha del 2 de octubre.

Sus familiares narraron que integrantes del “Bloque Negro” les lanzaron bombas molotov. En tanto, las autoridades aseguraron que habrá consecuencias para los agresores.

Cabe señalar que los encapuchados además realizaron actos vandálicos en el Centro Histórico; algunos comerciantes perdieron todo su patrimonio y más de una docena de negocios fueron saqueados.

