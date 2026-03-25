Protesta en Palacio Nacional Hoy: Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, se realiza una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál es la zona afectada en inmediaciones de Palacio Nacional, para que tomes precauciones.

Se trata de un númeroso grupo de personas procedentes de Ixmiquilpan, Hidalgo, quienes se concentran desde muy temprano en la plancha del Zocalo, frente a Palacio Nacional. Buscan una reunión con autoridades federales para externar distintas carencias en sus comunidades.

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

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Zona afectada por bloqueo en la CDMX

Los manifestantes procedentes de Ixmiquilpan, Hidalgo, se concentran desde antes de las 6:00 horas en inmediaciones de Palacio Nacional. No se prevé que marchen a otro punto.

Hasta el momento, los accesoso peatonales siguen abiertos hacia el Zócalo capitalino, no hay cierres en 20 de Noviembre ni Pino Suárez.

Los manifestantes llegaron en más de 20 autobúses a la zona de la Alameda Central, donde sí hay afectación vial, de ahí avanzaron caminando hasta el Zócalo capitalino. Al momento realizan un mitin.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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