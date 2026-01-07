¿Qué Basura se Llevan el Lunes? Estos Tipos de Desechos Recolectan los Camiones

Debes tener en cuenta que en la Ciudad de México (CDMX) la basura se debe separar para que el camión recolector se la lleve, por ello, en N+ te indicamos qué tipos de desechos se tiran el lunes.

Las autoridades capitalinas especificaron que para que los trabajadores de limpia puedan llevarse la basura es indispensable su separación conforme al calendario oficial, con el fin de aprovechar los residuos que se puedan reciclar. De no hacerse esta disposición, los desechos pueden no ser recogidos; previamente en N+ te contamos qué pasa en caso de que no cumplas con la segregación: ¿Me Pueden Multar Si No Separo la Basura en CDMX? Esto Pasará a Partir del 1 de Enero 2026.

Video: ¿Cuánta Basura se Genera en la Ciudad de México?

Nota relacionada: Entra en Vigor Nueva Forma de Recolectar Basura en CDMX: ¿Cuál se Llevan Hoy Jueves?.

¿Qué tipo de basura se lleva el camión los días lunes?

Los lunes corresponde la recolección de residuos no reciclables, se trata de materiales que, por sus características o por haber sido usados, ya no pueden reutilizarse ni reciclarse. Algunos ejemplos de residuos no reciclables son:

Pañales desechables.

Residuos sanitarios.

Papel de baño usado.

Toallas sanitarias y tampones.

Curitas e hisopos.

Preservativos.

Pañuelos desechables usados.

Si tienes gatitos, la forma en la que se segrega la arena depende de tres circunstancias: cuando es convencional va en los residuos inorgánicos no reciclables; si es orgánica va en ese tipo de residuos, y si es hidrosoluble la puedes tirar en el baño de tu casa.

Mientras que los objetos de gran tamaño solamente se pueden entregar los domingos, en esta categoría entran los electrónicos, muebles, pilas, llantas y colchones.

Historias recomendadas:

FBPT