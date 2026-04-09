¿A Qué Hora Va a Llover con Granizo Hoy 9 de Abril 2026 en CDMX? Activan Alerta por Mal Clima

Toma tus precauciones: La Ciudad de México tendrá nuevamente lluvia con granizo; aquí te decimos cómo va estar el clima y a qué hora va a llover hoy, 9 de abril de 2026, en CDMX.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que canales de baja presión en la zona centro del país, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y el mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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¿A qué hora va a llover con granizo hoy?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX, este jueves habrá lluvias con posibles descargas eléctricas y granizo.

La dependencia alertó por lluvia y granizo a partir de las 13:00 horas de hoy y hasta las 18:00 horas.

Además, habrá vientos fuertes entre las 13:00 y 18:00 horas, corachas de hasta 50 kilómetros por hora.

CDMX entra en alerta por granizada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó una alerta amarilla por la posibilidad de tormenta con granizo y viento, en las siguientes zonas:

Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

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Con información de N+.

RMT