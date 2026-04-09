¿A Qué Hora Va a Llover con Granizo Hoy 9 de Abril 2026 en CDMX? Activan Alerta por Mal Clima
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La CDMX está en alerta por lluvias fuertes, granizo y viento
Raquel Méndez informa que una onda de calor mantendrá temperaturas muy altas en varios estados; mientras que entidades del centro de México, incluida la CDMX, tendrán lluvias hoy
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Toma tus precauciones: La Ciudad de México tendrá nuevamente lluvia con granizo; aquí te decimos cómo va estar el clima y a qué hora va a llover hoy, 9 de abril de 2026, en CDMX.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que canales de baja presión en la zona centro del país, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y el mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
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¿A qué hora va a llover con granizo hoy?
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX, este jueves habrá lluvias con posibles descargas eléctricas y granizo.
La dependencia alertó por lluvia y granizo a partir de las 13:00 horas de hoy y hasta las 18:00 horas.
Además, habrá vientos fuertes entre las 13:00 y 18:00 horas, corachas de hasta 50 kilómetros por hora.
CDMX entra en alerta por granizada
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó una alerta amarilla por la posibilidad de tormenta con granizo y viento, en las siguientes zonas:
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del jueves 09/04/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 9, 2026
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Con información de N+.
RMT