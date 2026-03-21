¿De Qué Murió Nicholas Brendon, Actor de Buffy, la Cazavampiros? Esto se sabe

Nicholas Brendon, el actor que dio vida al entrañable Xander Harris en Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años.

El fallecimiento del actor fue confirmado por su familia a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Ante la edad temprana en la que perdió la vida surgen preguntas como de qué murió o qué fue lo que le pasó al icónico actor.

Video: Muere Nicholas Brendon, Actor de "Buffy, la Cazavampiros", a los 54 Años

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¿Quién era Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?

Aunque el papel más icónico de Nicholas Brendon, fue Xander Harris, durante siete temporadas de Buffy, la Caza Vampiros (1997-2003), el famoso supo mantenerse vigente en varias producciones de televisión.

Su papel más relevante después de Buffy fue el de Kevin Lynch en Criminal Minds (Mentes Criminales). Entre 2007 y 2014, interpretó al experto técnico del FBI y novio de Penélope García.

En el cine, protagonizó Coherence (2013), una película del suspenso y ciencia ficción de bajo presupuesto.

También apareció en la serie Private Practice, en la película Psycho Beach Party y la serie Kitchen Confidential.

¿De qué murió Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?

En el mensaje, donde se anunció la muerte de Nicholas Brendon, sus seres queridos informaron de qué murió.

Detallaron que el famoso murió mientras dormía por causas naturales en la ciudad de San Francisco.

Aunque la causa oficial se reportó como "natural", la salud de Brendon había dado de qué hablar.

Y es que en 2023, el actor reveló que había sufrido un infarto y que le habían diagnosticado un defecto cardíaco congénito (taquicardia/arritmia), lo que lo llevó a urgencias en diversas ocasiones.

Además, de acuerdo con medios especializados, Nicholas padecía síndrome de Cauda Equina, un grave trastorno espinal que afecta los nervios de la base de la columna. Esta condición le causaba parálisis parcial, problemas de movilidad y lo obligó a someterse a múltiples cirugías de espalda, la última de ellas en 2021.

En el comunicado, su familia destacó que, a pesar de sus problemas de salud, Nicholas se encontraba en un momento de optimismo y paz. En los últimos años, se había alejado de los sets de grabación para enfocarse en su pasión por la pintura y el arte plástico, al compartir sus obras con los fans a través de transmisiones en vivo y redes sociales.

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CH