¿Qué Pasó Afuera de una Funeraria en Sullivan Hoy, Martes 3 de Marzo? Policía Asegura 3 Razer

Este martes 3 de marzo de 2026, se registró una fuerte movilización policiaca a las afueras de una funeraria ubicada en el cruce de las calles Rosas Moreno y Sullivan, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que autoridades capitalinas detectaran una concentración inusual de motociclistas en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través del sistema de videovigilancia del C5 se observó la reunión de aproximadamente 50 motociclistas circulando por distintas vialidades de la demarcación, lo que activó un despliegue preventivo por parte de elementos en campo para verificar la situación y evitar posibles riesgos a la seguridad vial.

Fue en el cruce de Rosas Moreno y Sullivan donde, como resultado del operativo, los uniformados aseguraron tres vehículos tipo razer y una motocicleta que no contaba con placas de circulación. Las unidades fueron remitidas a un depósito vehicular por incumplir con el Reglamento de Tránsito vigente.

Funeraria en CDMX. Foto: SSC

Hacen rodada en Calzada México-Tacuba

La SSC informó que el seguimiento a la rodada continuó sobre la Calzada México-Tacuba, donde se implementó otro dispositivo para detener la marcha del contingente. En este punto, fueron aseguradas 21 motocicletas adicionales y una cuatrimoto, cuyos conductores incurrieron en diversas faltas administrativas, por lo que también fueron trasladadas a un segundo corralón.

Las autoridades capitalinas señalaron que este tipo de acciones tienen como objetivo prevenir conductas de riesgo, evitar alteraciones al orden público y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes de vigilancia y vialidad en la Cuauhtémoc y en toda la Ciudad de México, a fin de salvaguardar la integridad física de quienes transitan por la vía pública y hacer cumplir el Reglamento de Tránsito.

