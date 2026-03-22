Microbús Atropella y Mata a Hombre sobre Avenida Ferrocarril Hidalgo en la GAM

Un hombre de entre 45 y 50 años de edad murió la tarde de hoy domingo 22 de marzo, luego de ser atropellado por un microbús sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acudieron al sitio para acordonar la zona y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde, paramédicos del ERUM arribaron al lugar; sin embargo, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas en el accidente.

El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana de color azul, mientras autoridades notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, se dio aviso a Servicios Periciales, que enviaron personal para realizar el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

Historias recomendadas: