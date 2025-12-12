¿Qué Pasó Hoy en la Cetram del Trolebús Elevado en CDMX? Bomberos Acuden para Rescatar a Gente

La mañana de hoy, 12 de diciembre de 2025, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) acudió al Centro de Transferencia Modal (Cetram) del Trolebús Elevado en la alcaldía Iztapalapa para rescatar a gente, en N+ te contamos qué pasó.

De acuerdo con los detalles que compartió el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, siete personas quedaron varadas en el interior del elevador, lo que generó alerta entre los usuarios. El incidente ocurrió en una de las zonas con mayor afluencia del Cetram.

Atendimos reporte de rescate de persona en la colonia Ermita Zaragoza, en @Alc_Iztapalapa.

Al interior del CETRAM, siete personas habían quedado atrapadas en un elevador del trolebús elevado. A nuestra llegada, las personas ya habían sido liberadas.#ServicioConcluido… pic.twitter.com/AgPsLrFOYg — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) December 12, 2025

¿Hay personas lesionadas?

Los Bomberos de la CDMX detallaron que su personal acudió a la zona para verificar la situación y apoyar en las labores de rescate. Al arribar, confirmaron que las siete personas ya habían sido liberadas sin necesidad de maniobras adicionales.

El cuerpo de emergencia señaló que el servicio quedó concluido y no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, no se ha detallado cuál fue la causa de la falla que dejó atrapados a los usuarios.

