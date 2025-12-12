Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó Hoy en la Cetram del Trolebús Elevado en CDMX? Bomberos Acuden para Rescatar a Gente

Este viernes, elementos de emergencias acudieron al Cetram en Iztapalapa para recatar a personas en inmediaciones del Trolebús Elevado

Un bombero de la CDMX.

Este viernes, bomberos rescataron a personas atrapadas en un elevador en la Cetram de Iztapalapa. Foto: Bomberos de la Ciudad de México

La mañana de hoy, 12 de diciembre de 2025, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) acudió al Centro de Transferencia Modal (Cetram) del Trolebús Elevado en la alcaldía Iztapalapa para rescatar a gente, en N+ te contamos qué pasó.

De acuerdo con los detalles que compartió el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, siete personas quedaron varadas en el interior del elevador, lo que generó alerta entre los usuarios. El incidente ocurrió en una de las zonas con mayor afluencia del Cetram. 

¿Hay personas lesionadas? 

Los Bomberos de la CDMX detallaron que su personal acudió a la zona para verificar la situación y apoyar en las labores de rescate. Al arribar, confirmaron que las siete personas ya habían sido liberadas sin necesidad de maniobras adicionales.

El cuerpo de emergencia señaló que el servicio quedó concluido y no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, no se ha detallado cuál fue la causa de la falla que dejó atrapados a los usuarios.

 

 

