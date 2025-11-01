Motociclista Derrapa y Muere en Avenida Central, Cerca de Estación Olímpica de Línea B del Metro
N+
Debido a lo ocurrido, la circulación en Avenida Central en la zona de la estación Olímpica de la Línea B del Metro se ha visto afectada.
En Avenida Central cerca de la estación Olímpica de la Línea B del Metro en el Estado de México, se reportan reducción de carriles debido a un accidente que dejó un motociclista muerto.
Debido a lo ocurrido, la circulación en la zona se ve afectada, por lo que se recomienda tomar alternativas viales.
Hasta el momento se desconoce la edad e identidad de la víctima.
Otro motociclista muerto pero en Ciudad de México
En Ciudad de México, también se reporta un motociclista muerto debido a un accidente.
A decir de reportes, el motociclista derrapó en Boulevard Adolfo López Mateos y Periférico en la colonia Jardines del pedregarl de la alcaldía Álvaro Obregón.
En este accidente, tampoco se ha dado a conocer la identidad ni la edad de la víctima.
Con este accidente serían dos motociclistas muertos debido a derrapes en diferentes puntos del Valle de México.
CH