¿Qué Pasó en Canal Nacional Hoy? Cuerpo Flotando Provoca Movilización en Parque Lineal

La mañana de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, fue hallado un cuerpo flotando en Canal Nacional, a la altura de un parque lineal en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años aproximadamente, quien está en calidad de desconocido.

Acordonan zona donde fue hallado el cuerpo en parque lineal

Personas que se ejercitan en el parque lineal reportaron el hallazgo del cadáver, que presenta signos evidentes de descomposición y un golpe en la cabeza.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, bomberos capitalinos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizarán la extracción del cuerpo del Canal Nacional, luego será entregado a peritos de la Fiscalía de CDMX para su identificación.

La zona donde fue hallado el cuerpo, en el parque lineal, fue acordonada mientras se realizan los trabajos de recuperación del cadáver.

