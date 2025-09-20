¿Qué Pasó en el Centro Histórico CDMX Hoy? Desalojan a 30 Personas de un Restaurante

Durante este sábado 20 de septiembre desalojaron a 30 personas de un restaurante localizado en Venustiano Carranza y Palma, en la colonia Centro por conato de incendio por un flamazo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en la cocina del establecimiento, presuntamente por un corto circuito que alcanzó material inflamable. De inmediato, el humo comenzó a expandirse por el área de comedores, lo que obligó a personal del restaurante a evacuar a los clientes.

En Venustiano Carranza y Palma, col. Centro, @AlcCuauhtemocMx, en el interior de un restaurante se suscitó un conato de incendio por flamazo; fue sofocado por personal del establecimiento.



Como medida de prevención, se evacuó a 30 personas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran a locales aledaños, ya que el inmueble se encuentra en una zona de alta concentración comercial y turística.

Paramédicas atienden a tres personas por crisis nerviosa

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a tres personas por crisis nerviosa y a un empleado por intoxicación leve con humo; ninguno requirió traslado hospitalario.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se realizarán peritajes para determinar con exactitud las causas del siniestro y evaluar los posibles daños estructurales. El área permaneció acordonada mientras se completaban las labores de seguridad.

